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В Израиле будут вакцинировать третьей дозой лиц старше 30 лет

25.08.2021 / 17:14
В Израиле будут предлагать бустерную дозу вакцины лицам старше 30 лет.

Третью прививку разрешено сделать всем, кто получил вторую пять месяцев назад и не болел коронавирусом в течение этого периода.

Об этом пишет NEWSru.

Отмечается, что всем кто переболел коронавирусом после второй прививки - необходимо обратиться к врачу, чтобы проконсультироваться перед введением бустерной дозы.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе.

Напомним, что в Израиле разрешили вакцинировать бустерной дозой людей старше 40 лет.

Источник

вакцинация, Израиль
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