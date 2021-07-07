Треть украинцев имеют антитела к COVID - Радуцкий

Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, которое проводит Министерство здравоохранения Украины вместе со Всемирным банком и Украинским институтом социсследований имени Яременко.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

По словам нардепа, в течение июля группа социологов и медработников будет посещать украинские домохозяйства, чтобы провести опрос и сделать бесплатный тест на антитела к COVID-19.

"В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тысяч человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что на следующем этапе исследования специалисты определят, каким образом антитела образовались в организме этих людей.

"Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа", - отметил нардеп.

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