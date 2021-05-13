Антитела после COVID-19 сохраняются восемь месяцев

Об этом говорится в исследовании итальянских ученых совместно с Национальным институтом здоровья Италии, опубликованном в журнале Nature Communications.

Сообщается, что исследование базируется на данных 162 пациентов, обращавшихся за неотложной помощью в итальянские госпитали в связи с инфицированием коронавирусом в прошлом году.

Согласно данным исследования, антитела у этих пациентов начали снижаться спустя 5-8 недель с момента появления симптомов, но сохранялись у всех, кроме трех человек, на протяжении восьми месяцев.

В то же время ученые заметили, что «ни тяжесть течения COVID-19, ни возраст и наличие множественных сопутствующих заболеваний не повлияли на кинетику и устойчивость антител».

Кроме того, итальянские исследователи обратили внимание, что раннее развитие антител влияет на процесс выздоровления от коронавируса.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что раннее появление антител является критическим для выживания пациентов и контроля вируса, подтверждая необходимость раннего ведения терапии с использованием моноклональных антител у отдельных тяжелобольных пациентов, и мы предполагаем, что антитела, индуцированные профилактической вакцинацией, скорее всего, будут продолжительными», - резюмировали ученые.

По их мнению, те больные, организмам которых не удалось продуцировать антитела в течение 15 дней после инфицирования коронавирусом, имеют более высокий риск тяжелого течения этого заболевания.

Ранее украинские врачи сообщали, что по меньшей мере у 20% людей, переболевших коронавирусной болезнью, не вырабатываются антитела к COVID-19.

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