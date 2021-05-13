Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии с июня - министр здравоохранения

По его словам, до начала июня вакцина будет распределяться по центрам вакцинации в стране.

При этом министр отметил, что российская вакцина - это лишь часть того, что заказала Словакия.

В конце апреля часть партии российской вакцины "Спутник V", поступившей в Словакию 1 марта, была отправлена на тестирование в Москву.

Ранее вакцина "Спутник V" прошла испытания на объекте компании Imuna Pharm, они были признаны успешными. В то же время даже после испытаний Государственное управление по контролю за лекарственными средствами Словакии не рекомендовало использовать российскую вакцину, после чего было согласовано тестирование образцов вакцины в Москве.

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