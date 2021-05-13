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Индийский штамм коронавируса зафиксировали в 44 странах - ВОЗ

13.05.2021 / 17:19
В 44 странах мира обнаружили индийский штамм коронавируса B.1.617.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Именно этот штамм считают причиной второй волны коронавируса в Индии. Этот вариант впервые обнаружили в стране в октябре прошлого года. Считается, что он передается значительно быстрее других штаммов и более опасен.

ВОЗ назвала штамм B.1.617 вызывающим «обеспокоеность на глобальном уровне», аналогично с тремя другими вариантами COVID-19 - из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

В целом количество новых случаев заражения и смерти от коронавируса в мире за последнюю неделю несколько уменьшилось и составило более 5,5 млн и более 90 тыс. соответственно. В частности, наблюдается снижение новых случаев в регионах Европы и Восточного Средиземноморья. В то же время в Юго-Восточной Азии зарегистрировано на 6% больше новых случаев заражения.

Уровень смертности увеличился в Юго-Восточной Азии и западной части Тихоокеанского региона.

По данным организации, на Индию приходится 95% случаев заражения и 93% смертей в регионе, а также 50% случаев заболевания и 30% случаев смерти в мире, зарегистрированных за последнюю неделю.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Индии (2 738 957, увеличение на 5% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Бразилии (423 438; аналогично показателям за предыдущий недельный период), США (334 784, снижение на 3%), Турции (166 733, снижение на 35%) и Аргентине (140 771, снижение на 8%).

Источник

коронавирус, ВОЗ
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