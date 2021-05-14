Обстрелы в Секторе Газа и Израиле: более 90 погибших, среди них есть дети

Об этом сообщают Al Jazeera и Newsru.co.il.

Отмечается, что в Секторе Газа погибли по меньшей мере 84 человека, среди которых 17 детей. Более 480 человек получили ранения.

Израиль заявляет о семи погибших, среди которых один ребенок и один военный.

В четверг, 13 мая, командование Армии обороны Израиля объявило о призыве 7000 резервистов, которые должны прибыть на базу в полной готовности к участию в боевых действиях. Это связано с проведением в секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен".

По данным израильских военных, в течение последних трех дней боевики движения ХАМАС с территории Сектора Газы выпустили в сторону Израиля около 1600 ракет.

Как сообщалось, 7 мая после окончания молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме верующие-палестинцы забросали камнями силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Во время столкновений пострадали по меньшей мере шесть силовиков и около 200 палестинцев (более 20 из них госпитализированы). После этого боевики организации ХАМАС, контролирующей Сектор Газа, осуществили ракетные обстрелы Израиля. В ответ израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по целям в Секторе Газа.

Власть Израиля приняла решение расширить военные операции против радикального исламского движения ХАМАС.

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