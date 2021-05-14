Израиль заявил об уничтожении разведывательного центра ХАМАС

Об этом сообщает Times of Israel

Указывается, что в разведывательном центре находились десятки боевиков, которых удалось уничтожить с помощью авиаудара. По словам военных, это место служило главным командным центром сети наблюдения ХАМАС.

Кроме того, израильская армия нанесла удар по четырем квартирам топ-командиров боевиков в секторе Газа. ЦАХАЛ утверждает, что указанные квартиры якобы использовались для ракетных обстрелов израильских городов.

Напомним, из Сектора Газа 10 мая был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.

Боевики из Сектора Газа 11 мая второй день запускали сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получали авиаудары.

На следующий день обстрелы израильских городов тоже не прекратились. Всего было выпущено более тысячи ракет.

Боевые действия между Израилем и Сектором Газа были вызваны столкновениями в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Там еще 7 мая произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.

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