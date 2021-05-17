Израиль заявил, что разбомбил большой склад оружия в Секторе Газа

Об этом свидетельствует сообщение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Отмечается, что истребители и самолеты израильских вооруженных сил атаковали склад оружия в центральном лагере в Газе, который находится в здании, контролируемом объединением ХАМАС.

Перед этим воздушные силы ЦАХАЛ атаковали дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары и предупредили, что это не последняя цель, по которой будут нанесены авиаудары.

Справка: ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают военное крыло ХАМАС.

Напомним: 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь, с тех пор между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.

За неделю военного конфликта в Секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них – за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.

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