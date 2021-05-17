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В Секторе Газа взорвана башня ХАМАС, где как живой щит работали СМИ – Израиль

17.05.2021 / 11:17
В башне Сектора Газа, которая была уничтожена израильской армией, размещались "военные активы" ХАМАС, а террористическая группа использовала работников международных изданий как "живой щит".

Об этом свидетельствует сообщение ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в Twitter

Израильские военные заявляют, что в многоэтажке в Секторе Газа, по которой был осуществлен удар, располагались офисы нескольких ведущих международных СМИ, однако все здание на самом деле использовалась крылом военной разведки ХАМАС.

Израиль обвинил палестинскую сторону в том, ХАМАС сознательно использовал офисы медиа в башне Аль-Джалаа и в качестве "живого щита".

В то же время израильские СМИ сообщают, что примерно за час до сокрушительного удара по башне, люди были предупреждены, поэтому они эвакуировались.

В башне были расположены, в частности, офисы Associated Press и телеканала "Аль-Джазира".

Дословно ЦАХАЛ: "В здании были размещены офисы гражданских СМИ, за которыми террористическая организация ХАМАС скрывается и использует их как живой щит. ХАМАС намеренно размещает свои военные активы среди гражданского населения в секторе Газа".

Израильские военные также нанесли удар с воздуха по дому Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.

Ранее израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".

Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились на большую часть оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.

Источник

Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
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