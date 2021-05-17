РФ скроет от мира свои военные маневры – на днях выйдет из международного договора

Об этом сообщают РИА Новости

По данным российских медиа, глава комитета по международным делам Слуцкий назвал дату денонсации Договора по открытому небу. Госдума собирается это сделать во вторник, 18 мая.

По его словам, полностью все процедуры по выходу РФ из Договора по открытому небу должны быть завершены до конца текущего месяца.

Справка: Договор об открытом небе был подписан в марте 1992 года. Он позволяет 34 государствам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (в том числе Украине, России и США) осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу.

Напомним: в ноябре 2020 года Совет национальной безопасности Соединенных Штатов подтвердил выход страны из Договора по открытому небу. За полгода до этого в то время президент США Дональд Трамп объяснял такие намерения тем, что Россия не придерживалась договора.

Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставляет возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.

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