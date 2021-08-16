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Талибы уверяют, что в Афганистане не будут запрещать женщинам ходить без сопровождения и работать

16.08.2021 / 17:15
«Талибан» обещает уважать права женщин и прессы в Афганистане, когда возьмет на себя власть в стране.Об этом заявил представитель движения, передает BBC.

В частности, официальный представитель «Талибана» заверил, что женщинам будет разрешено выходить из дома без сопровождения, получать образование и работать. Представители СМИ, по его словам, смогут свободно критиковать то, что происходит в стране.

В то же время, как отмечается в публикации, это противоречит сообщениям, поступающим из тех частей страны, которые талибы уже взяли под контроль. К примеру, в Кандагаре женщинам, которые работают в банке, сказали, что их работу теперь будет выполнять родственник мужского пола. Из других регионов поступали сообщения о том, что женщин не пускали на улицу в одиночку и заставляли носить паранджу.

Когда талибы контролировали Афганистан в период 1996-2002 гг., в стране действовал жесткий закон шариата, который, в частности, предусматривал забивание камнями за измену, ампутацию конечностей за кражу, а также запрещал девушкам в возрасте старше 12 лет ходить в школу.

Ранее талибы заявили, что контролируют 100% территории Афганистана.

Источник

Афганистан, Талибан
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