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"Талибан" объявил всеобщую амнистию

18.08.2021 / 09:48
Представители "Талибана" через два дня после захвата власти в Афганистане объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.

Об этом сообщает AFP

Дословно: "Всеобщая амнистия объявлена для всех…

Поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни".

Напомним: 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.

Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.

Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабулаи штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США.

СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

Источник

амнистия, Афганистан, Талибан
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