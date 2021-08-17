В Германии начали прививать третьей дозой COVID-вакцины

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Указано, что третью бустерную дозу вакцины будут предлагать жителям домов для пожилых людей, лицам, нуждающимся в уходе, и людям от 80 лет.

Еще одной предпосылкой для получения третьей прививки является минимальный срок в шесть месяцев, который должен пройти после второй вакцинации.

В то же время правительства федеральных земель Германии еще согласились начать прививку третьей дозой вакцины с сентября этого года.

Отмечено, что во многих регионах страны еще идут мероприятия по подготовке к кампании по вакцинации.

Вместе с тем, глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при Институте имени Роберта Коха Томас Мертенс сдержанно отреагировал на эти планы, он вакцинацию третьей дозой в сентябре преждевременной, но не вредной.

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