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Израиль возмутил польский закон об украденной нацистами собственности, отзывает дипломата

16.08.2021 / 13:12
Израиль отозвал своего дипломатического представителя в Варшаве после того, как президент Польши Дуда одобрил закон, который усложнит для евреев возвращения собственности, потерянной во время и после Второй мировой войны.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Яира Лапида

В частности Лапид назвал польский закон "аморальным" и "антисемитским" и порекомендовал послу Польши в Израиле остаться в его летний отпуск в Польше. По словам Лапида, посол "должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, что Холокост означает для граждан Израиля и насколько мы не потерпим презрения к памяти жертв и памяти Холокоста".

Закон касается требований по собственности, украденной нацистской Германией, а затем захваченной коммунистическим режимом Польши, и устанавливает 30-летний лимит на обжалование таких конфискаций. BBC пишет, что как и в большинстве случаев вскоре после войны, многие неурегулированные претензии теперь будут заблокированы.

Правительство Польши заявляет, что это изменение положит конец периода правового хаоса.

Источник

Польша, Израиль
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