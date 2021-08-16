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Более 300 человек стали жертвами землетрясения на Гаити

16.08.2021 / 12:51
В результате землетрясения на Гаити погибли, по предварительным данным, не менее 304 человек, сообщают СМИ со ссылкой на гаитянские власти.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился примерно в 160 км от столицы Порт-о-Пренса, сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.

В юго-западной части страны повреждены школы, церкви и несколько других зданий.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил о ведении в стране чрезвычайного положения сроком на один месяц.

Источник

землетрясение, Гаити
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