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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных

28.09.2020 / 09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
В акции протеста против фальсификации выборов президента в Минске 27 сентября приняли участие около 100 тысяч человек, десятки людей задержаны.

Об этом сообщают белорусская служба Радио Свобода, TUT.BY, Весна, Интерфакс

Радио Свобода и Интерфакс сообщают, что в митинге в Минске принимает участие около 100 тысяч человек. TUT.BY сообщает о десятках тысяч.

Колонна демонстрантов двигалась по проспекту Независимости. Колонна заняла всю проезжую часть.

При этом практически весь Минск был заблокирован.

По данным правозащитного центра "Весна",  в разных городах Беларуси было задержано минимум 78 человек.

 
 
Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила "Интерфаксу", что в ходе несанкционированных массовых мероприятий в стране в воскресенье задержано более ста человек. Она отметила, что данные будут уточнены позднее.
 
 
Как пишет TUT.BY, в Минске неизвестные в балаклавах и ОМОН задерживали людей на пересечение улиц Городской вал и Немига, на перекрестке проспекта Машерова и улицы Тимирязева.
 
 
 
Также задержания произошли около стелы "Минск – город-герой" и возле гостиницы "Юбилейная".
 
В Гомеле сообщается о применении спецсредств по отношению к митингующим, в том числе перцового газа. Корреспондент TUT.BY сообщает, что были слышны выстрелы.

Источник

Беларусь, Минск, протесты
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