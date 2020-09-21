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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"

21.09.2020 / 09:03
В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
В столице Беларуси силовики разогнали акцию протеста "Блестящий марш", участниками которой были женщины.

Женский марш начался около 15.00 19 сентября у Комаровского рынка в центре Минска, затем колонна начала движение по прилегающим улицам, периодически хлопая и скандируя лозунги. Проезжающие машины сигналили им в знак приветствия.

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 01

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 02

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 03

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 04

В руках женщины держали бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, так как сегодняшняя акция заявлена как "блестящий марш".

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 05

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 06

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 07

Задержания начались, когда протестующие дошли до ТЦ "Айсберг". ОМОН применял физическую силу при задержании. Женщин вытаскивали из "сцепок", тех, кто сопротивлялся, тянули по асфальту.

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 08
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 09


В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 10

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 11

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 12

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 13

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 14

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 15

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 16

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 17

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 18

Правозащитники сообщают о 140 задержанных.

Источник

задержание, Беларусь, женский марш
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