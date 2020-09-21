В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"

Женский марш начался около 15.00 19 сентября у Комаровского рынка в центре Минска, затем колонна начала движение по прилегающим улицам, периодически хлопая и скандируя лозунги. Проезжающие машины сигналили им в знак приветствия.

В руках женщины держали бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, так как сегодняшняя акция заявлена как "блестящий марш".

Задержания начались, когда протестующие дошли до ТЦ "Айсберг". ОМОН применял физическую силу при задержании. Женщин вытаскивали из "сцепок", тех, кто сопротивлялся, тянули по асфальту.









Правозащитники сообщают о 140 задержанных.

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