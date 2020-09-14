В Харькове легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Авария произошла 13 сентября около 23:30 у дома по улице Тюринской. Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля «KIA Optima» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. Спецавтомобиль направлялся по вызову с включенными световыми спецсигналами в институт неотложной хирургии с пациенткой, которой требовалось неотложное хирургическое вмешательство», - говорится в сообщении.

В результате столкновения травмы получили 52-летний водитель скорой, 21-летний фельдшер и 20-летний медицинский работник. Как уточнили агентству в пресс-службе Харьковской ОГА, пациентку доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, женщина в аварии не пострадала. Экипаж «скорой» госпитализировали в областную клиническую больницу. «Пострадавшие получили ушибы, состояние людей удовлетворительное», - отметили в ОГА.

Как свидетельствует видео очевидцев с места аварии, после столкновения автомобиль загорелся. На месте работали спасатели.

Информация о ДТП зарегистрирована в Московском отделе полиции. Проводится проверка.

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