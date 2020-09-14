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Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок

14.09.2020 / 05:57
Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок
Матрица датчиков изображения Обсерватории имени Веры Рубин сделала снимки с разрешением 3,2 гигапикселя во время испытаний в Национальной ускорительной лаборатории США.

Об этом сообщает Nerdist.

Отмечается, что изображения настолько большие, что для отображения одного из них в полном размере понадобится 378 телевизоров ультравысокой четкости 4K. Среди объектов, которые зафиксировала камера - кусок брокколи и гравюра на дереве.

Фокусное плоскость камеры состоит из 189 отдельных сенсоров. Они подобны датчикам обычных цифровых камер, однако гораздо более совершенны и имеют схожий принцип работы - поглощают свет и превращают его в электрические сигналы, образующие цифровые изображения.

Команда обсерватории убедилась в исправной работе фокусной плоскости и разместит ее внутри криостата, для функционирования которого необходимо поддерживать температуру 100 градусов Цельсия.

LSST, или Историческое исследование пространства и времени обеспечит широкие и подробные изображения ночного неба. Сенсоры в криостате, благодаря которым удалось сделать снимки, будут установлены на самую большую цифровую камеру в обсерватории Веры Рубин в Чили. После этого астрономы будут использовать ее для изображения территории неба, равного размеру 40 Лун.

Матрица сенсоров настолько чувствительна, что может фиксировать предметы, темнее в 100 млн раз тех, которые может видеть человеческий глаз. Как отмечает Nerdist, это все равно, что увидеть свечу на расстоянии тысяч километров. Камера будет снимать панорамные изображения всего южного полушария неба в течение десяти лет.

Источник

камера, снимок, Матрица датчиков изображения
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