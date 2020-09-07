Войти | Зарегистрироваться
10:08

понедельник,
07 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Видео Видео

В Коломые 4 погибших в ДТП: фура встала на встречную полосу

07.09.2020 / 09:18
В Коломые 4 погибших в ДТП: фура встала на встречную полосу
В Коломые Ивано-Франковской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком "МАН" погибли четыре человека.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области

 
 
Сообщение о ДТП в Коломые на автодороге "Н-10" сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга" поступило на линию "102" в 02:50 в ночь на субботу, 5 сентября.

Дословно: "Следователями установлено, что водитель автомобиля марки "ВАЗ 2102" двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель "МАН" - в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля "МАН", у которого возникла поломка.

В результате лобового столкновения четыре человека из легковушки погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства устанавливаются.
 
 
 
 По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины".
 
 
Источник
жертвы, ДТП, Коломыя
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 сентября
5 сентября
4 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.