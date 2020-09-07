В Коломые 4 погибших в ДТП: фура встала на встречную полосу

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области

Сообщение о ДТП в Коломые на автодороге "Н-10" сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга" поступило на линию "102" в 02:50 в ночь на субботу, 5 сентября.

Дословно: "Следователями установлено, что водитель автомобиля марки "ВАЗ 2102" двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель "МАН" - в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля "МАН", у которого возникла поломка.

В результате лобового столкновения четыре человека из легковушки погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства устанавливаются.