Ветераны и активисты провели в Киеве на Марш независимости

Сбор колонн состоялся в парке Шевченко, возле красного корпуса университета им.Шевченко и в районе станции метро "Университет".

Развевались государственные, красно-черные флаги, также были единичные государственные флаги Беларуси. В то же время отсутствовала партийная символика.

Отдельные колонны, или "коробки" формировали, в частности, военные капелланы. Отдельно в колонне прошли активисты под лозунгом "#Free" - "получим Волю - восстановим Право". Они хотели привлечь внимание к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь - фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Участники этой колонны были одеты в футболки с портретами фигурантов этого дела.

Рядом дежурили полиция, полиция диалога, медицинские бригады.

Шествие прошло с 11.00 до 13.30. Кроме того, с 14.00 до 17.30 состоялось вече на Майдане Независимости, а с 17.00 - акция "Патриотическое слово".

Колонна прошла по Крещатику до Майдана Незалежности.

Участники шествия также почтили погибших героев возле Стены Памяти в Свято-Михайловском Златоверхом соборе на Михайловской площади.

Источник