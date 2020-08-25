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Ветераны и активисты провели в Киеве на Марш независимости

25.08.2020 / 09:20
Ветераны и активисты провели в Киеве на Марш независимости
Ветераны АТО/ООС, общественные активисты 24 августа провели в центре Киева Марш независимости.

Сбор колонн состоялся в парке Шевченко, возле красного корпуса университета им.Шевченко и в районе станции метро "Университет".

Развевались государственные, красно-черные флаги, также были единичные государственные флаги Беларуси. В то же время отсутствовала партийная символика.

Отдельные колонны, или "коробки" формировали, в частности, военные капелланы. Отдельно в колонне прошли активисты под лозунгом "#Free" - "получим Волю - восстановим Право". Они хотели привлечь внимание к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь - фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Участники этой колонны были одеты в футболки с портретами фигурантов этого дела.

Рядом дежурили полиция, полиция диалога, медицинские бригады.

Шествие прошло с 11.00 до 13.30. Кроме того, с 14.00 до 17.30 состоялось вече на Майдане Независимости, а с 17.00 - акция "Патриотическое слово".

Колонна прошла по Крещатику до Майдана Незалежности.

Участники шествия также почтили погибших героев возле Стены Памяти в Свято-Михайловском Златоверхом соборе на Михайловской площади.

Источник

Киев, Марш независимости
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