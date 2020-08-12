В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

Участники акции у посольства держали национальные бело-красно-белые флаги Беларуси, а также плакаты со словами поддержки народа соседней страны.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов.

В ночь на понедельник белорусские силовики задержали во время акций протеста около 3 тысяч человек, несогласных с обнародованным властями результатами.

В ночь на вторник акции в Минске продолжились, силовики снова жестоко разогнали протестующих.

Между тем Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, как сообщалось, она находится в Литве.

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