В центре Киева перевернулась "скорая"

Водителя "скорой" и двух медиков, которые ехали в автомобиле, забрали на осмотр в больницу. Водитель Ford от помощи врачей отказался.

"Сегодня, около 14:30 на перекрестке улиц Жилянская и Антоновича произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся на бок", - говорится в сообщении.

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