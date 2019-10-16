В Раде открылась выставка "Украинский восток"

"Экспозиция гораздо красноречивее, чем слова. Действительно, Восток всегда будет украинским, как бы кому-то другого не хотелось. И я уверен, что такими, пусть малыми шагами, но мы доносим свою позицию до наших зарубежных партнеров, и напоминаем нам всем, что происходит на Востоке", - сказал Разумков.

Председатель ВР еще раз поздравил всех с Днем защитника Украины, который отмечался 14 октября.

"К сожалению, очень часто этот праздник с таким горьким привкусом, и сегодня Верховная Рада Украины минутой молчания вспомнила о тех, кто отдал свою жизнь за сохранение территориальной целостности и независимости нашего государства", - отметил Разумков.

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