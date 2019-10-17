Египетские археологи нашли в Луксоре 20 древних саркофагов

Об этом сообщает BBC со ссылкой на министра древностей Египта.

«Египетские археологи обнаружили 20 древних гробов в фиванском некрополе Асафиф на западном берегу реки Нил вблизи города Луксор. Саркофаги были размещены в два слоя», - говорится в сообщении.

Большинство захоронений, которые находят вблизи известной Долины царей, датируются периодом позднего периода Древнего Египта (664-332 гг. до н.э.). Однако есть также захоронения с предыдущей 18-й династии (1550-1292 гг. до н.э.), которая была первой из Нового царства и включала знаменитых фараонов: Ахмоза, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Эхнатон и Тутанхамон.

Египетские власти описали открытие как «одно из самых крупных и самых важных» за последние годы. Больше информации обещают обнародовать на пресс-конференции.

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