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Лиса и перепуганный сурок: лучшие фото дикой природы

18.10.2019 / 09:16
Лучшие фото дикой природы 2019 определили на конкурсе Wildlife Photographer of the Year.

Об этом сообщает The Guardian.

А вот победителем стала фотография китайского фотографа Юнцина Бао - "Момент", на которой изображено противостояние Тибетской лисы и сурка.

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фото, Wildlife Photographer of the Year, дикая природа
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