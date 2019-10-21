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ДТП с украинцами в Чехии: 10 человек госпитализированы

21.10.2019 / 09:17
Десять граждан Украины госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса возле с. Несовице в Чехии.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на чешские СМИ и спасателей округа Висково. 

Авария произошла в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.

Автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. Среди пострадавших - 3 женщины и 7 мужчин. По данным издания, в ДТП попали граждане, ехавшие на заработки. 

"Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасработ движение на дороге было остановлено в 4:50", - сообщил представитель пожарной службы округа Висково. 

 
 
 
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травмы, ДТП, Чехия
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