В Китае засуха показала 600-летний мост

Об этом сообщает People's Daily, China.

Как сообщает Xinhua, по статистическим данным, которые приводит Управление метеорологии провинции Цзянси, с последней декады июля до начала октября количество осадков в провинции составило в среднем 96 мм, что на 70% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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