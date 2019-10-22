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В Китае засуха показала 600-летний мост

22.10.2019 / 09:17
В китайской провинции Цзянси сухой сезон обнажил дно озера Поянху. Благодаря этому обнаружился интересный артефакт – 600-летний мост длиной 2 930 метров.

Об этом сообщает People's Daily, China.

Как сообщает Xinhua, по статистическим данным, которые приводит Управление метеорологии провинции Цзянси, с последней декады июля до начала октября количество осадков в провинции составило в среднем 96 мм, что на 70% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник

мост, Китай
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