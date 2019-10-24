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В центре Киева установили ледовую скульптуру

24.10.2019 / 09:17
В Киеве на бульваре Тараса Шевченко, на месте где раньше была "синяя рука", установили скульптуру карпатской рыси, которая сделана из льда.

Об этом сообщила в Facebook глава Департамента культуры КГГА Диана Попова.

"Невероятная художественная акция в лучшем месте! Исчезающая скульптура карпаской рыси символизирует исчезающий вид животных. Надеюсь, искусство вновь встанет на защиту важных общечеловеческих ценностей", - написала она.

Ранее сообщалось, что на бульваре Тараса Шевченко, рядом с постаментом, где когда-то стоял памятник Ленину, демонтировали арт-объект «Middle Way» - "синюю руку".

Источник 

Киев, ледяная скульптура
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