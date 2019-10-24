В центре Киева установили ледовую скульптуру

Об этом сообщила в Facebook глава Департамента культуры КГГА Диана Попова.

"Невероятная художественная акция в лучшем месте! Исчезающая скульптура карпаской рыси символизирует исчезающий вид животных. Надеюсь, искусство вновь встанет на защиту важных общечеловеческих ценностей", - написала она.

Ранее сообщалось, что на бульваре Тараса Шевченко, рядом с постаментом, где когда-то стоял памятник Ленину, демонтировали арт-объект «Middle Way» - "синюю руку".

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