Грузовик без тормозов протаранил дом под Полтавой

Грузовик, нагруженный шпалами, въехал в жилой дом в с. Семьяновка возле Полтавы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

Автомобиль перевозил железобетонные шпалы. По предварительной информации, у грузовика при спуске с горы отказали тормоза. Жители дома находились в другой комнате. Они и водитель во время ДТП не пострадали.

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