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Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого. ФОТОрепортаж

28.10.2019 / 09:36
Во время посещения Золотого президент Владимир Зеленский узнал от местных жителей, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. Жителей это беспокоило и президент отправился пообщаться с приезжими.

Об этом Зеленский написал на своей facebook-странице.

Он отметил, что провел двое суток в Золотом, ездил на передовую, встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - сообщил президент.

От местных Зеленский узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей.

"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить. Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой", - резюмировал Зеленский.

Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 03

Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 04

Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 05

Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 07

Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 08

Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 09

Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 10

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Зеленский, ОСС, отвод войск
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