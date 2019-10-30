В Днепре ночью произошел взрыв на заводе

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

В 23:16 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 200 кв.

Жертв и пострадавших нет.

В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4200 кв.

К тушению привлекалось 37 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Причина взрыва не названа.