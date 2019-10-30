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В Днепре ночью произошел взрыв на заводе

30.10.2019 / 09:24
28 октября в 21:53 в городе Днепр по улице Байкальская 9 на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" в складском здании произошел взрыв с последующим горением.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

 В 23:16 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 200 кв. 

 
 
Жертв и пострадавших нет.

В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4200 кв.

К тушению привлекалось 37 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Причина взрыва не названа.

 
 
"Могла быть пылевоздушная смеси. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", – сказал заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко, цитирует "Днепр вечерний".
 
Источник 
взрыв, завод, Днепр
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