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В Белом Доме отпраздновали Хэллоуин

31.10.2019 / 09:19
В Белом Доме прошло празднование Хэллоуина, которое для детей устроили Дональд и Мелания Трампы.

Об этом сообщает JetSetter.

Президентская чета не стала надевать устрашающие костюмы, но о декоре и соответствующей атмосфере позаботилась – главная лестница здания была украшена тыквами, сама резиденция освещалась золотым светом, а оркестр BBC США исполнил мелодии из хорошо известных детских фильмов.

Источник

США, белый дом, Трамп, Хеллоуин
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