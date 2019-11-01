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В центре Киева горел жилой дом

01.11.2019 / 09:27
Спасатели ликвидировали пожар на крыше шестиэтажного жилого дома по адресу Пирогова 2 в Шевченковском районе Киева.

Об эьтом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, официальный портал Киева.

 Информация о пожаре поступила в 21:12 31 августа.

На момент приезда спасателей площадь пожара достигла около 100 кв.м.

Из дома были выведены около 40 человек.

В ГСЧС также сообщают о 13 единицах основной и спецтехники и 65 спасателях, задействованных в тушении пожара.

В то же время, в КГГА отмечают, что на месте происшествия также работали 13 человек личного состава КАРС "Киевская служба спасения" и 2 аварийно-спасательных автомобиля.

 
 
 
 
 
 
По состоянию на 1:04 1 ноября пожар на крыше жилого дома в Шевченковском районе был ликвидирован.

Причины возгорания будет устанавливать следствие.

 
 
Источник
пожар, жилой дом, Киев
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