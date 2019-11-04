Во Франции перевернулся автобус, десятки пострадавших

Об этом сообщает Courrier Picard.

«Во Франции в это воскресенье в аварию попал пассажирский автобус компании Flixbus, выполнявший рейс из Парижа в Лондон. Пострадали все 32 пассажира и водитель », - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 11.50 вблизи муниципалитета Эстре-Деньекур в департаменте Сомма. Автобус слетел с дороги из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся.

Были мобилизованы значительные силы для оказания чрезвычайной помощи. Пассажиры, имеющие французское, испанское и ирландское гражданство, были эвакуированы.

В последнем отчете чрезвычайных служб, опубликованном в 14.00 по местному времени, сообщается о 29 легко раненых, которых отправили в больницы Перонна и Мондидье, и о четырех раненых, доставленных в университетскую больницу Амьена в тяжелом состоянии.

Трассу, на которой произошла авария, временно перекрыли.

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