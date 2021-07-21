В центре Днипра произошел взрыв

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16:18
60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица
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14:55
Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard
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"День свободы": Англия отменила масочный режим и социальную дистанцию
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10:54
Число жертв масштабного наводнения в Германии превысило 160
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07:52
Наводнение в Германии: из рая в ад
- 16:18
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17:12
Почти 1 миллиард субвенции: в Кабмине хотят закупить ноутбуки для 60 тысяч учителей
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15:16
Нардепы предлагают ограничить покупку юрлицами свыше 500 га земли
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11:46
Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович
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11:15
Суд ЕС принял решение, которое ограничивает прокачку газа в обход Украины
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Уменьшение дефицита и госдолга: Рада одобрила бюджетную декларацию на три года
- 17:12
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07:56
На Закарпатье сошли два селевых потока
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07:42
В Каннах прошли премьерные показы украинских фильмов
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09:51
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
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07:43
В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
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07:11
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
- 07:56
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