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В центре Днипра произошел взрыв

22.07.2021 / 08:16
Полицейские Днипра устанавливают обстоятельства взрыва в доме в Соборном районе города.

Об этом в Фейсбуке сообщает Днипровское районное управление полиции.

На месте происшествия работали правоохранители. В результате взрыва пострадавших нет.

"21 июля около 07.00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе. В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник

взрыв, Днепр
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