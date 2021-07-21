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В Британии сшили свадебное платье из медицинских масок

21.07.2021 / 09:26
Свадебное платье, полностью сделанное из белых масок для лица, было представлено ​​в ознаменование отмены ограничений на проведение свадеб в Великобритании в так называемый день свободы.

Об этом сообщает Hitched.

Наряд, созданный дизайнером Томом Сильвервудом, не только знаменует снятие карантина на проведение свадеб, но и показывает проблему загрязнения окружающей среды.

На изготовление платья, заказанного торговой площадкой для планирования и организации свадеб Hitched, потратили 1500 переработанных масок для лица. Наряд представила модель Джемайма Хамбро. Девушка позировала в необычном платье на фоне собора Святого Павла в Лондоне.

Платье также наглядно демонстрирует проблему засорения окружающей среды. По информации Hitched, еженедельно в Великобритании выбрасывается 100 млн одноразовых масок. И в связи с отменой карантина число ненужных медицинских масок только увеличится.

«Мы очень рады, что отныне свадьбы в Великобритании вернутся без юридических ограничений. С учетом того, что этим летом состоятся тысячи свадеб, пары теперь могут с нетерпением ожидать открытия танцполов, фуршетов с напитками и фотографий, полных улыбающихся лиц после снятия ограничений», - заявила редактор журнала Hitched Сара Аллард.

Дизайнер Сильвервуд на своей странице в Instagram также поделился снимками платья, отметив, что очень гордится своей работой.

Источник

свадебное платье, маски
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