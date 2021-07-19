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На Закарпатье сошли два селевых потока

20.07.2021 / 07:56
На Закарпатье в горном селе Свобода Хустского района в результате сильного ливня сошли два селевых потока, которые отрезали часть села от дороги.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип.

По его словам, в селе Свобода селевые потоки сошли в воскресенье вечером в урочище Шистаков. Один поток имел размер 15 на 5 метров, второй - 8 на 4. Селевой поток принес в деревню болото, камни, остатки деревьев.

Освободили автодорогу от селевого мусора спасатели пожарно-спасательного поста с.Синевир. Сейчас в населенном пункте восстановлен проезд.

Источник

Закарпатье, селевые потоки
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