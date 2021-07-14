В Каннах прошли премьерные показы украинских фильмов

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"На кинорынке Каннского кинофестиваля Marché du Film состоялась презентация "2021 Incentives and Locations: Discover Ukraine", на которой представили конкурентные преимущества и производственные мощности украинской киноотрасли. А в программах "Специальный показ" (Séance Speciale) и "Неделя кинокритики" (La Semaine de la Critique) прошли премьерные показы фильмов, которые в этом году представляют Украину на 74-м Каннском кинофестивале: документального фильма Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" и ленты Эли Граппа "Ольга" об украинской гимнастке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продюсерам и режиссерам из разных стран, фестивальным отборщикам и международным консультантам, которые подбирают для фильмов страны с самыми лучшими условиями для съемок, был представлен новый ресурс Locations in Ukraine - удобный стандартизированный онлайн-каталог с информацией о локациях для съемок, преимуществах и особенностях съемок в Украине. Портал содержит нормативно-правовые документы, важные для международного сотрудничества в сфере производства контента, и материалы о киноинститутах, фестивалях и главных участниках украинской киноиндустрии.

На кинофестивале в Каннах состоялись также мировые премьеры двух фильмов, которые в этом году представляют Украину. В главном фестивальном дворце состоялся премьерный показ документального фильма Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", который включен в официальную программу 74-го Каннского фестиваля в программе "Специальных показов". Фильм и его команду представил лично генеральный директор Каннского международного кинофестиваля Тьерри Фремо.

Созданный в сотрудничестве с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" фильм демонстрирует отреставрированные уникальные кадры из украинских, российских и немецких архивов: первые месяцы войны, сожженные села и военнопленные, взрывы на Крещатике и показания свидетелей трагических событий в Бабьем Яру.

Фильм Эли Граппа "Ольга" об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране происходит Евромайдан, был показан в программе "Недели кинокритики". Созданная в копродукции Швейцарии, Франции и Украины лента снята в Украине при участии кинокомпании Pronto Film.

Как отмечается, на премьере присутствовала главная актриса фильма - гимнастка из Луганска, воспитанница Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного Анастасия Будяшкина. Зрители встретили ленту овациями, а пресса - положительными рецензиями.

74-й Каннский кинофестиваль проходит с 6 по 17 июля.

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