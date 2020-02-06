Нардепы предлагают запретить фильмы и музыку без наушников в автобусах

Об этом сообщает Facebook-страница нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вьятровича, сайт ВР

Законопроект который поддержали 15 нардепов из разных фракций, запрещает транслировать в салоне автобуса музыку, звук фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке. В то же время разрешается передача звука через индивидуальные наушники пассажиров, а на салон только при нерегулярных перевозках по соглашению всех пассажиров.

Прямая речь Вьятровича: "Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок.

Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доводить водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала.

Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах будет разрешен только через наушники".

Напомним, последний крупный скандал в СМИ из-за трансляции видео в автобусе произошел 27 января, когда водитель автобуса, который ехал из Луцка в Киев, отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса, и начал толкать девушку, которая это снимала на телефон.

В знак протеста девушки вышли из автобуса.

Компания-перевозчик Winew и Bus Trans заявила, что шокирована поступком водителей, извинилась за "недопустимое поведение работников фирмы" и добавила, что "подобные ситуации позорные и не должны повторяться в будущем".

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