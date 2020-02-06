В Киеве 98 историков из 17 стран раскрывают неизвестные факты из жизни святых новомучеников ХХ века

В Киево-Печерской лавре 98 богословов из 17 стран собрались с целью возрождения памяти святых новомучеников ХХ века и изучения ранее неизвестных фактов их жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, международная конференция «Церковь Мучеников: Гонение на веру и Церковь в ХХ веке» объединит свидетельства и источники об истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советские времена.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отметил, что ныне в Собор новомучеников и исповедников включены имена около 1 800 святых.

«Канонизация предполагает написание жития святого, создание его иконописного изображения, написание в честь него богослужебных текстов. Довольно часто возникает вопрос об установлении достоверного места захоронения новомученика, обретения его честных мощей и их должного почитания. Все это стимулирует проведение новых научных исследований, понуждает выявлять и тщательно изучать документы, связанные с жизненными путями и обстоятельствами кончины новомучеников», - отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний рассказал о почитании новомучеников.

«В нашей Церкви уже сформировалась традиция особого почитания новомучеников и исповедников ХХ века. Церковное празднование в честь новых мучеников за веру было впервые установлено еще в 1918 году, после того, как в Киеве 7 февраля 1918 года был зверски убит митрополит Владимир (Богоявленский). Собор установил ежегодное молитвенное поминание всех, кто погиб в результате начавшихся гонений. Было решено, что днем памяти новых мучеников за веру должен стать воскресный день, ближайший к 7 февраля - дню смерти Киевского митрополита Владимира», - объяснил владыка Антоний.

В свою очередь, советник главы МВД Юрий Тандит вспомнил трагический эпизод начала ХХ века.

«Я сегодня пришел, как верующий человек, как христианин, чтобы поблагодарить вас за то, что вы делаете. Назову имя одного святого – Владимира Амбарцумова, один из 330-ти святых, расстрелянных на Бутовском полигоне. Когда проводили раскопки, поднимали тела, то находили места, где на 10 кв.м были останки 149 человек. В этом месте были замучені тысячи людей, из которых 330 сейчас названы новомучениками», - сказал Юрий Тандит.

Митрополит Антоний зачитал Слово Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия организаторам, участникам и гостям Международной научной конференции.

В приветственном Слове Митрополит Онуфрий отметил, что «наша Церковь - это Церковь мучеников, а их пролитая кровь - это свидетельство несокрушимой веры в Бога. […] Вера в Бога давала новомученикам силу терпеть оскорбления и травлю, холодные подвалы и ночные допросы, голод и холод в ссылках, и страшные пытки. Выдержать все это и не повредиться духом могли только те, кого укрепляла сила Божия, в ком была несокрушимая вера и всепокрывающая Божия благодать. Все эти качества явили нам новомученики и исповедники XX века».

Ректор Киевских духовних школ епископ Сильвестр (Стойчев) отметил, что святые новомученики ХХ века – «это для нас ближайшие по времени люди, которые отдали свою жизнь за веру Христову. Во время советской власти [...] государство сделало все для того, чтобы сама Православная Церковь перестала существовать на территории советской империи. Все епископы, священники, благочестивые миряне постоянно чувствовали прессинг, советская власть на них давила, многие из них не просто это почувствовали, а отдали свою жизнь».

Организатор конференции и координатор Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века Сергей Шумило отметил, что тема новомучеников до сих пор остается наименее изученной.

«Почти каждый населенный пункт в Украине, где в свое время были церкви, имеет и своих мучеников, подвергшихся репрессиям. Тех, кто был репрессирован, или погиб за веру, религиозные убеждения. К сожалению, до сих пор нет полной картины, цифр, сколько людей за период господства коммунистического режима в Украине были репрессированы на религиозной почве. Задача нашего поколения - восстановить память об этих людях, которые своим подвигом спасли и сохранили веру в нашем народе и своим подвигом спасли саму Церковь», - отметил Сергей Шумило.

Как сообщалось, международная научная конференция на тему «Церковь мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке» проходит 6-7 февраля в Киевской духовной академии. В мероприятии принимают участие ученые из 17 стран: Украина, Германия, Италия, Франция, США, Великобритания, Польша, Румыния, Словакия, Сербия, Эстония, Латвия, Грузия, Россия, Беларусь, Молдова, Израиль.

8 февраля в Киево-Печерской лавре состоится открытие фотовыставки, посвященной новомученикам и исповедникам, пострадавшим от гонений на Православную Церковь.

Организаторы конференции - Киевская духовная академия и семинария и Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века.