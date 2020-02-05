Восстановить водительские права теперь можно онлайн

Об этом сообщает МВД

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронной кабинета водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id".

Отмечается, что украинцы смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

Напомним: в МВД сообщили, что с 5 февраля электронной подписи граждане могут получить на ID-паспорт.

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