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Восстановить водительские права теперь можно онлайн

06.02.2020 / 15:49
Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.

Об этом сообщает МВД

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронной кабинета водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id".

Отмечается, что украинцы смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

Напомним: в МВД сообщили, что с 5 февраля электронной подписи граждане могут получить на ID-паспорт.

Источник

водительские права, МВД, водительские
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