МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведения

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года № 320 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" вступило в силу 19 октября. Изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предусмотренные постановлением меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации учреждений, совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

Среди основных нововведений, которые касаются процедуры подготовки водителей: допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей; практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен.

Также среди нововведений - срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет; появляется возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов.

В свою очередь, свидетельство об окончании учреждения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол выдаваться не будет - вместо этого оно в электронном виде будет вноситься учреждением в Единый госреестр МВД. Кроме того, как отмечается, в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учреждениями по подготовке водителей введен электронный обмен информацией.

В частности, преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет проводиться практическое занятие.

В Главном сервисном центре подчеркивают, что нововведение призвано улучшить организацию учебного процесса и ввести мониторинг за обучением каждого слушателя.

"Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, прошедшие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что также изменилась процедура аккредитации автошкол.

В частности, произошла передача функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональные сервисные центры МВД, что позволило сократить время прохождения этой процедуры, поскольку документы будут рассматриваться по месту нахождения таких учреждений.

Также, как уточняется, это позволит субъектам хозяйствования сэкономить средства на транспортные расходы.

"Учитывая изложенное, с 19 октября 2019 года: заявления об утверждении рабочих программ и планов учреждения подаются в РСЦ МВД (по местонахождению учреждения); заявления о проведении обследования материально-технической базы учреждения подаются в ТСЦ МВД (по местонахождению учреждения); заявления и соответствующие материалы для проведения государственной аккредитации учреждения подаются в РСЦ МВД (по местонахождению учреждения)", - говорится в сообщении.

Постановлением также предусмотрено, что сертификаты о государственной аккредитации, выданные после 5 июля 2016 года учреждениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД, считаются бессрочными, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

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