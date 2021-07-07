В Польше вертолет с украинцами упал в озеро

Спасатели оказали помощь пострадавшим, двое из которых имеют серьезные травмы позвоночника, передает RMF24.pl.

По информации свидетелей, в вертолета вскоре после старта возникли проблемы с двигателем, поэтому пилот вынужден был медленно снизиться и приземлиться на воду. Вертолет полностью затонул, а трех пассажиров спасли местные жители на моторной лодке.

На место происшествия прибыли спасатели, которые оказали помощь пострадавшим. Больше всего пострадала женщина, которую с травмами позвоночника перевезено в больницу в городе Гижицко. Ее 17-летняя дочь была доставлена на вертолете скорой помощи в больницу в городе Ольштын. Пилот вертолета также доставлен в больницу в Гижицко.

Вертолет принадлежал частному лицу, которое в одном из портов в населенном пункте Миколайки имело свою лодку.

Спасатели проверили вертолет, затонувший на глубине 13 метров, и не обнаружили других пострадавших.

Местная полиция под контролем прокуратуры начала следствие. Как стало известно, пилот был трезв.

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