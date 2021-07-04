В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"

"Цель этого "музея" - популяризировать лаванду, чтобы люди лучше знали о растении и продукции, которую из него изготавливают. Ранее считалось, что лаванда растет только в теплых регионах Украины, но как оказалось, она хорошо прижилась и у нас на севере. Это не просто красивое, но и очень полезное растение, которое используется в медицине, косметологии, кулинарии", - рассказала волонтер фестиваля Светлана Пилявская.

В "музее" экспонировали различные виды продукции из лаванды, часть из которых изготавливают в общественном центре, в частности, свечи, мыло, ароматизированные палочки лаванды сорта Grosso. Кроме того, посетителям рассказывали об особенностях выращивания растения.

По словам Пилявской, лаванду в Пулинский общественный центр привезли его основатели из США. Сначала она была декором, а затем на территории центра начали проводить лавандовый фестиваль.

Традиционно после фестиваля лаванду срезают и высушивают.

Лавандовый фестиваль в Пулинах, который проходил 3 июля, состоялся уже в четвертый раз.

Источник