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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане

02.07.2021 / 07:11
Британские принцы Уильям и Гарри открыли в саду Кенсингтонского дворца памятник принцессе Уэльской Диане, которой 1 июля могло бы исполниться 60 лет.

Об этом сообщает BBC.

На церемонии среди приглашенных гостей также присутствовал брат Дианы - Чарльз Спенсер.

В Кенсингтонском дворце заявили, что сад, где установили статую принцессы Дианы, был одним из самых любимых мест ее отдыха, когда она там жила.

Сейчас в саду высадили более 4000 цветов. Отмечается, что сад будет открыт для посещения бесплатно с пятницы, 2 июля, в соответствии с часами работы Кенсингтонского дворца.

Как сообщалось, Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза в 1981 году, однако в 1996 году супруги разошлись. Принцесса Уэльская погибла в 36-летнем возрасте, когда ехала вместе со своим другом Доди аль-Файедом из парижского отеля Ritz. Мерседес, в котором находилась пара, на огромной скорости врезался в опору моста.

Источник

памятник, принцесса Диана
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