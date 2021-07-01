Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси

Об этом сообщает СБУ.

"Установлено, что в состав группы входили несколько жителей региона. Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах", - говорится в сообщении.

Переправить контрабанду они планировали через сервисы международной почтовой связи.

"Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины, в частности изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси; холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта первого тысячелетия н.э. Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям", - заявили в СБУ.

Одному из организаторов группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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