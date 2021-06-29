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В Китае запустили вторую в мире по мощности ГЭС

29.06.2021 / 08:02
28 июня в Китае официально введена в эксплуатацию первая партия из двух энергоблоков на ГЭС Байхэтань - второй в мире по общей установленной мощности.

Об этом сообщает Синьхуа.

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал введение в эксплуатацию первых энергоблоков гидроэлектростанции Байхэтань, расположенной на реке Цзиньша (приток Янцзы на стыке юго-западных провинций Сычуань и Юньнань).

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал введение в эксплуатацию первых энергоблоков гидроэлектростанции Байхэтань, расположенной на реке Цзиньша (приток Янцзы на стыке юго-западных провинций Сычуань и Юньнань).

Строительство ГЭС в настоящее время продолжается. Ожидается, что полностью объект сдадут в следующем году.

После окончания строительства Байхэтань станет второй крупнейшей в мире гидроэлектростанцией. Мегапроект имеет мощность 16 миллионов киловатт и может вырабатывать более 62 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.

Крупнейшей в мире ГЭС является китайская электростанция "Три ущелья". Ее установленная мощность составляет 22,5 ГВт.

Источник

Китай, ГЭС
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