Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

"Одесская область - многонациональная, ее население - представители более сотни различных культур. Это и легло в идею ежегодного международного фестиваля, во время которого представители разных национальностей, народов, стран смогут поделиться своей культурой, традициями, народными обычаями и рецептами. Наша общая цель - создание необходимого пространства для сохранения культурного наследия, разнообразия национальных культур народов Одесчины и повышение туристической и культурной привлекательности региона", - отметила заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Фабрикант.

Как сообщили в ОГА, творческую программу начало зажигательное выступление академического ансамбля украинской музыки, песни и танца "Чайка" Одесской областной филармонии. Фестиваль будет проходить и 24 июня.

В рамках фестиваля будут представлены украинская, болгарская, грузинская, греческая, польская, немецкая, норвежская, азербайджанская, румынская, балканская и другие культуры.

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