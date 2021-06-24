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Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest

24.06.2021 / 08:06
В Одессе открылся Международный фестиваль Odessa-June-Folk-Fest, в котором принимают участие исполнители и известные фольклорные коллективы из Одесской области, Одессы, Киева, Польши и Норвегии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

"Одесская область - многонациональная, ее население - представители более сотни различных культур. Это и легло в идею ежегодного международного фестиваля, во время которого представители разных национальностей, народов, стран смогут поделиться своей культурой, традициями, народными обычаями и рецептами. Наша общая цель - создание необходимого пространства для сохранения культурного наследия, разнообразия национальных культур народов Одесчины и повышение туристической и культурной привлекательности региона", - отметила заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Фабрикант.

Как сообщили в ОГА, творческую программу начало зажигательное выступление академического ансамбля украинской музыки, песни и танца "Чайка" Одесской областной филармонии. Фестиваль будет проходить и 24 июня.

В рамках фестиваля будут представлены украинская, болгарская, грузинская, греческая, польская, немецкая, норвежская, азербайджанская, румынская, балканская и другие культуры.

Источник

фестиваль, Odessa-June-Folk-Fest
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