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Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание"

17.06.2021 / 09:49
Майор полиции вымогал у владелицы столичного салона красоты 3 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства и "крышевание".

Об этом в Facebook сообщает главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Установлено,что майор полиции, злоупотребляя служебным положением, требовал у владелицы салона красоты 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства и за "крышевание" в дальнейшем ее предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали фигуранта в Дарницком районе рядом с салоном красоты при получении всей суммы неправомерной выгоды от женщины.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Следствие продолжается, устанавливаются другие служебные и должностные лица, причастные к коррупционному преступлению.

Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за крышевание, - СБУ 01

Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за крышевание, - СБУ 02

Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за крышевание, - СБУ 03

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вымогательство, крышевание
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